"Ницца" объявила, что Фавр не уйдет в "Боруссию"

"Ницца" на официальном сайте объявила о том, что главный тренер Люсьен Фавр не покинет команду летом. Ранее в СМИ появилась информация, что дортмундская "Боруссия" хочет заполучить 59-летнего швейцарца.

В заявлении "Ниццы" говорится следующее:

В то время как СМИ создали мыльную оперу вокруг интереса дортмундской "Боруссии" к главному тренеру "Ниццы" Люсьену Фавру после ухода Томаса Тухеля, наш клуб хотел бы выразить свою позицию. Публично, один раз и навсегда.



Вполне логично, что тренер калибра Фавра в конце такого сезона с "Ниццей" пробуждает интерес крупных европейских клубов, таких как четвертьфиналист Лиги чемпионов "Боруссия". Также закономерно, что эта возможность может вызвать интерес у Люсьена Фавра.



Однако "Ницца" не имеет трудностей в отношениях со специалистом. Учитывая близость к возобновлению подготовки к новому сезону, клуб не хочет проводить никаких переговоров относительно любого ухода своего тренера, у которого есть контракт до июня 2019 года. Спортивный интерес преобладает над финансовой стороной в этом вопросе, и "Ницца" всегда говорила об этом.



Это решение является твердым и недвусмысленным. Оно было полностью услышано руководством "Боруссии". И, конечно же, как Люсьен Фавр прекрасно его понял и принял. Он с прежним удовольствием, что всегда показывал, будет продолжать свою миссию во главе "Ниццы" в сезоне-2017/18.