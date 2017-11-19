"Ницца" на последних минутах упустила победу над "Каном"

"Кан" на своем поле сыграл вничью с "Ниццей" в матче 13-го тура чемпионата Франции. Нападающий Ронни Роделен на последних минутах встречи забил гол и спас хозяев от поражения.

После тринадцати туров "Ницца" идет на 16-м месте, а "Кан" - на 6-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

"Кан" - "Ницца" - 1:1 (0:1)

Голы: Лис-Мелу, 40 (0:1). Роделен, 90+2 (1:1).

Нереализованный пенальти: Сантини (К), 65 (вратарь).

"Кан": Веркутр, Женевуа, Санко, Джикю, Да Силва, Мбенг, Фере, Роделен, Базиль (Бесса, 69), Сантини, Куаку (Н`Кололо, 73).

"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле, Ле Маршан, Снайдер, Суке, Менди (Козьелло, 76), Плеа, Вальтер, Лис Мелу, Тамез (Сери, 69).

Предупреждения: Санко, 25. Тамез, 55. Бенитес, 75. Плеа, 78. Джикю, 82.

Судья: Дезьяж.

19 ноября. Кан. Стадион "Мишель Д'Орнано".