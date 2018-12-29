"Ницца" может вернуть Жермена, если продаст Балотелли

"Ницца" занялась поиском игрока в атаку на место Марио Балотелли, с которым клуб хочет расстаться уже в январе. Как сообщает Nice-Matin, рассматриваются несколько кандидатов. Среди них Валер Жермен, который выступает за "Марсель" и испытывает нехватку игрового времени. Отметим, что Жермен с 2015 по 2016 год играл за "Ниццу". Интерес к нему также проявляет "Монако", за который он тоже выступал ранее.

В нынешнем сезоне в чемпионате Франции 28-летний француз провел 16 матчей, забив три мяча.