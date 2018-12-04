"Ницца" и "Анже" сыграли вничью, гости заканчивали матч без вратаря

"Ницца" сыграла вничью с "Анже" (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Франции. В концовке у гостей за игру руками за пределами штрафной был удален голкипер гостей Людовик Бютель, и место в воротах занял полевой игрок, но "Ницца" не сумела забить ему.

Хозяева поля набрали 25 очков и на данный момент занимают седьмое место в чемпионате. У гостей 18 очков и 12-я позиция.

В следующем туре "Анже" примет "Бордо", а "Ницца" на выезде сыграет с "Монако".

Чемпионат Франции

Лига 1

16-й тур

"Ницца" - "Анже" - 0:0

"Ницца": Бенитес, Данте (Боскальи, 77), Сарр, Эрелль, Аталь, Сиприен, Макенго (Срарфи, 64), Ле Мелу, Тамез, Балотелли (Ганаго, 65), Сен-Максимен.

"Анже": Бютель, Бамба, Траоре, Павлович, Тома, Капель, Ндой, Рейне-Аделаида (Мангани, 71), Сантамария, Тэ (Фюльжини, 83), Баокен (Лопес, 86).

Предупреждения: Павлович, 8. Эрелль, 36. Тамез, 60. Ле Мелу, 90.

Удаление: Бютель, 90+4.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

4 декабря. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

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