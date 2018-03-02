"Ницца": Балотелли не сможет стать бесплатным агентом нынешним летом

"Ницца" опровергла информацию, что Марио Балотелли в ближайшее лето сможет уйти из клуба в статусе свободного агента. Сегодня агент Мино Райола сообщил, что ведет переговоры о трансфере футболиста в чемпионаты Италии и Англии. Среди претендентов – "Ювентус", "Наполи", "Рома" и "Интер".

"Действующий контракт Балотелли не позволит стать ему свободным агентом предстоящим летом", – приводит Nice Matin слова анонимного представителя клуба.

В нынешнем сезоне Балотелли провел за "Ниццу" 29 матчей, в которых забил 21 гол.