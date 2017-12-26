Н'Голо Канте признан лучшим футболистом Франции в 2017 году

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте выбран лучшим футболистом года во Франции по версии France Football, сообщает официальный Твиттер издания. Он победил в опросе, набрав 90 баллов.
Вторым стал нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе (85 баллов), третьим – форвард "Реала" Карим Бензема (52 балла).
Ранее эту награду получали Тьерри Анри, Зинедин Зидан, Франк Рибери и другие. В этом сезоне Канте провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол. В прошлом сезоне хавбек стал вместе с "Челси" чемпионом Англии.
- Реал (Футбол)
- Челси
- Франк Рибери
- Зинедин Зидан
- Карим Бензема
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Тьерри Анри
- Н`Голо Канте
- Кильян Мбаппе