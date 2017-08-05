Неймара представили болельщикам "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар представлен болельщикам своего нового клуба. Это произошло на стадионе "Парк де Пренс" в Париже перед матчем 1-го тура лиги 1 против "Амьена". Болельщики поприветствовали 25-летнего бразильца, который появился на стадионе в форме парижской команды.
Отметим, что форвард не сможет дебютировать за парижан во встрече с "Амьеном", так как лига не получила международный трансферный сертификат (CIT) футболиста. Напомним,что Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро и подписал 5-летний контракт.
🔥 @neymarjr devant les supporters au Parc des Princes ! #BemvidoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/B8tOYSi7VX– PSG Officiel (@PSG_inside) 5 августа 2017 г.
Neymar ! Neymar ! @neymarjr ! 🙌 pic.twitter.com/f3fqTkIp5W– PSG Officiel (@PSG_inside) 5 августа 2017 г.
free_man
Мир сошёл с ума...
18:16 5 августа