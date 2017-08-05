Неймара представили болельщикам "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар представлен болельщикам своего нового клуба. Это произошло на стадионе "Парк де Пренс" в Париже перед матчем 1-го тура лиги 1 против "Амьена". Болельщики поприветствовали 25-летнего бразильца, который появился на стадионе в форме парижской команды.

Отметим, что форвард не сможет дебютировать за парижан во встрече с "Амьеном", так как лига не получила международный трансферный сертификат (CIT) футболиста. Напомним,что Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро и подписал 5-летний контракт.