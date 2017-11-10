Неймар: "Завоевание "Золотого мяча" - одна из моих целей"

Нападающий "ПСЖ" Неймар подчеркнул, что завоевание "Золотого мяча" является одной из его задач. При этом форвард заявил, что в первую очередь он старается думать комндных успехах. Неймар включен в число претендентов на завоевание "Золотого мяча"-2017.

- Разумеется, завоевание "Золотого мяча" - одна из моих целей. Но я не должен думать о нем, - цитирует Goal Неймара. - Нужно в первую очередь сосредоточиться на клубных успехах. Наша команда хочет подтвердить амбиции в Лиге чемпионов. Я снова хочу завоевать этот трофей. Когда мы будем завоевывать командные титулы, настанет время подумать и об индивидуальных.