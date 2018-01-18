Неймар забил за "ПСЖ" уже больше, чем в прошлом сезоне за "Барселону"

Нападающий "ПСЖ" Неймар забил 14 голов в 15 матчах чемпионата Франции. В матче против "Дижона" (8:0) он оформил покер. В прошлом сезоне в испанской ла лиге в составе "Барселоны" он забил 13 мячей в 30 играх.
Помимо четырех голов бразилец отдал в поединке и две результативные передачи. Таким образом, он набрал 6 очков по системе "гол плюс пас". По данным известного статистического портала Opta это лучший показатель в лиге 1 с сезона-2006/07, когда портал начал собирать данные по этому турниру.
6 - @neymarjr is the 1st player involved in 6 goals in a single Ligue 1 game since Opta started to collect the data for Ligue 1 in 2006/07 (4 goals, 2 assists). Unreal. @PSG_English pic.twitter.com/XdmmCZGMrH– OptaJean (@OptaJean) 17 января 2018 г.
Андрей Краснодарский
Теперь осталось сравнить по силе Испанскую и Французские лиги.
03:52