12:24 | Футбол — Франция

Неймар: "Я скучаю по игре с Месси и Суаресом"

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Нападающий "ПСЖ" Неймар признался, что скучает по игре вместе с форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

- Я отлично сыгрался с Месси, а потом пришел Суарес – он стал вишенкой на торте, - приводит Fourfourtwo слова Неймара. - Все это было здорово и для нашего трио, и для команды. Мы стали неразлучными. И были так близки, что подшучивали друг с другом, когда у кого-то из нас что-то не получалось. Я скучаю по игре с Месси и Суаресом. Мы были счастливыми друзьями.

Бразилец перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из парижского клуба в "Реал".

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КОММЕНТАРИИ (7)
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awko32

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13:13

shpasic

так скчает, что дже гласные бквы забыл.

12:53

Millwall82

Скчивание без регистрации и смс.

12:50

Serenky25

Где Скчать можно?

12:48

Flamenco

Даже статью перепечатать не могут, а на замечание обижаются как малолетки!!! Я же говорил, репортаж с Пивной!

12:44

Slim Taller

Это не Неймар бухой а лентораст.

12:43

Millwall82

Скчаю??? Скачаю??? Он бухой там что ли?? А, стоп.

12:33

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