Неймар: "Я скучаю по игре с Месси и Суаресом"

Нападающий "ПСЖ" Неймар признался, что скучает по игре вместе с форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
- Я отлично сыгрался с Месси, а потом пришел Суарес – он стал вишенкой на торте, - приводит Fourfourtwo слова Неймара. - Все это было здорово и для нашего трио, и для команды. Мы стали неразлучными. И были так близки, что подшучивали друг с другом, когда у кого-то из нас что-то не получалось. Я скучаю по игре с Месси и Суаресом. Мы были счастливыми друзьями.
Бразилец перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из парижского клуба в "Реал".
awko32
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13:13
shpasic
так скчает, что дже гласные бквы забыл.
12:53
Millwall82
Скчивание без регистрации и смс.
12:50
Serenky25
Где Скчать можно?
12:48
Flamenco
Даже статью перепечатать не могут, а на замечание обижаются как малолетки!!! Я же говорил, репортаж с Пивной!
12:44
Slim Taller
Это не Неймар бухой а лентораст.
12:43
Millwall82
Скчаю??? Скачаю??? Он бухой там что ли?? А, стоп.
12:33