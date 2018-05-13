Неймар: "Я скучаю по игре с Месси и Суаресом"

Нападающий "ПСЖ" Неймар признался, что скучает по игре вместе с форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

- Я отлично сыгрался с Месси, а потом пришел Суарес – он стал вишенкой на торте, - приводит Fourfourtwo слова Неймара. - Все это было здорово и для нашего трио, и для команды. Мы стали неразлучными. И были так близки, что подшучивали друг с другом, когда у кого-то из нас что-то не получалось. Я скучаю по игре с Месси и Суаресом. Мы были счастливыми друзьями.

Бразилец перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из парижского клуба в "Реал".