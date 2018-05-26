Неймар: "Всегда хотел поработать с Гвардьолой"

Нападающий "ПСЖ" Неймар признался, что мечтает поработать под руководством Хосепа Гвардьолы, который в настоящее время возглавляет "Манчестер Сити". Форвард посетовал, что им не удалось посотрудничать в "Барселоне" – он перешел в каталонскую команду в 2013 году, через год после ухода Гвардьолы в "Баварию".

– Я хотел поработать с Гвардьолой, – цитирует ESPN Brazil Неймара. – Я перешел через год после того, как он ушел. Я действительно хочу работать с ним.

Напомним, ранее бывший партнер Неймара по "Барселоне" Лионель Месси посоветовал бразильцу перейти в "Манчестер Сити". Лидер каталонцев считает, что его бывший одноклубник подходит под стиль игры "горожан". При этом, по данным СМИ, летом Неймар может перейти в "Реал". Мать 26-летнего нападающего выступает за то, чтобы ее сын стал игроком "королевского клуба".

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