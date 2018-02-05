Неймар - вне заявки на матч с "Сошо" в свой день рождения

Нападающий "ПСЖ" Неймар пропустит матч 1/8 финала Кубка Франции против "Сошо", сообщает пресс-служба клуба. Бразильский форвард пропустит игру по решению главного тренера Унаи Эмери.

Напомним, сегодня, 5 февраля, Неймару исполняется 26 лет. Накануне в Париже прошла вечеринка, посвященная его дню рождения. По словам Эмери, это мероприятие помогло поднять командный дух.

В этом сезоне Неймар принял участие в 26 матчах на клубном уровне, забив 27 мячей и отдав 3 результативные передачи.

Матч "Сошо" - "ПСЖ" состоится 6 февраля. Начало игры - 23.05 по московскому времени.