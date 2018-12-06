Неймар в выходные вернется к тренировкам

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после ничьей со "Страсбуром" в матче 15-го тура чемпионата Франции (1:1) рассказал о сроках восстановления нападающего Неймара. На следующей неделе парижанам предстоит важный матч в Лиге чемпионов против "Црвены Звезды".

- Неймар будет тренироваться несколько дней индивидиуально, - цитирует RMC Тухеля. - В пятницу или воскресенье он присоединится к общей группе на тренировках.

Напомним, Неймар был заменен во время матча с "Бордо" в прошедшие выходные из-за проблем с аддуктором.