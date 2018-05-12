Неймар в воскресенье возобновит тренировки с мячом

Форвард "ПСЖ" Неймар завтра сможет впервые после травмы тренироваться с мячом, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что восстановление бразильца после травмы проходит успешно, и он готов возобновить тренировки с мячом. До этого в прессе появилась информация, что нападающий намерен покинуть клуб по окончании сезона.

26-летний футболист в нынешнем сезоне провел 20 матчей за команду в чемпионате Франции и забил 19 мячей при 15 голевых передачах. Значительную часть сезона он пропустил из-за травмы (перелома плюсневой кости правой ноги).