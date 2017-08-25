Неймар в стартовом составе "ПСЖ" на матч с "Сент-Этьеном", Дани Алвес - в запасе

Стали известны стартовые составы "ПСЖ" и "Сент-Этьена" на матч 4-го тура чемпионата Франции. Форвард парижан Неймар попал в стартовый состав, а защитник Дани Алвес – в запас.

"ПСЖ": Ареола, Менье, Кюрзава, Маркиньюс, Кимпембе, Мотта, Ди Мария, Пасторе, Рабьо, Кавани, Неймар. Запасные: Трапп, Юри Берчиче, Дракслер, Нкунку, Алвес, Силва, Ло Сельсо.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль Катерин, Габриэл Силва, Янко, Пьер-Габриэль, Дабо, Сельнес, Маига, Амума, Бамба. Запасные: Мулен, Лакруа, Пажо, Таннан, Берич, Диуссе, Диони.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.