Неймар - в стартовом составе "ПСЖ" на матч против "Тулузы"

Стал известен стартовый состав "ПСЖ" на матч 3-го тура чемпионата Франции против "Тулузы". На поле в составе парижской команды выйдет нападающий Неймар, недавно перешедший из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Состав: Ареола, Алвес, Кимпембе, Тиагу Силва, Курзава, Верратти, Мотта, Рабиу, Ди Мария, Кавани, Неймар.

Матч "ПСЖ" – "Тулуза" пройдет сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.