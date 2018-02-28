Неймар в конце недели перенесет операцию

Нападающий "ПСЖ" Неймар перенесет операцию в конце нынешней недели, сообщает официальный сайт клуба. 25 февраля форвард получил травму в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У игрока была диагностирована трещина пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.

Ранее главный тренер парижан Унаи Эмери говорил, что форварду операция не понадобится. По словам отца футболиста, Неймара-старшего, игрок пропустит от 6 до 8 недель.

В текущем сезоне самый дорогой футболист мира провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.

В эти минуты "ПСЖ" проводит матч 1/4 финала Кубка Франции против "Марселя".

Трансляция матча "ПСЖ" - "Марсель"