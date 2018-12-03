Неймар улучшил исторический рекорд чемпионата Франции

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар отметился историческим достижением во французской лиге. В матче 15-го тура текущего чемпионата страны с "Бордо" (2:2) он забил гол. Этот мяч стал для него 30-м в 32-х матчах во французском первенстве. Таким образом, бразилец продемонстрировал лучшую результативность среди всех игроков, выступавших во Франции, в течение последних 45 лет.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за рекордную в истории футбола сумму 222 миллиона евро. За клуб из Парижа он провел 47 встреч, в которых отличился 42 раза и отдал 23 результативные передачи.