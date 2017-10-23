Неймар: "Удаление несправедливо. У меня синяки по всему телу!"

Нападающий "ПСЖ" Неймар был удален с поля в матче 10-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (2:1). Игрок получил два предупреждения - на 85-й и 87-й минутах. После этой встречи бразилец остался недоволен судейством.

- Это наказание слишком раздуто, - цитирует Goal Неймара. - И несправедливо. Я часто получал по ногам от игроков "Марселя", у меня синяки по всему телу! Я так отреагировал из-за того, что на мне совершили фол. Меня ударили сзади. Потому я и разозлился.