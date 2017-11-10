Неймар: "У меня нет противоречий ни с Кавани, ни с Эмери"

Нападающий "ПСЖ" Неймар опроверг информацию о конфликте с главным тренером парижан Унаи Эмери. Форвард попросил прекратить распространять эти слухи. Ранее сообщалось, что футболист недоволен методами работы специалиста.

– У меня нет противоречий ни с Кавани, ни с Эмери. В Париже меня все устраивает, – приводит Le Parisien слова Неймара. – Эти слухи неприятны, поэтому попрошу прекратить их распространение. Ложь раздражает меня больше всего. Люди будут в это верить, пока я не скажу правду. Я намерен побеждать с парижанами и сборной Бразилии.

Напомним, что Неймар, ранее выступавший за "Барселону", перешел в "ПСЖ" минувшим летом. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро, что стало самым дорогим переходом в истории футбола.

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