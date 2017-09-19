Неймар требует от "ПСЖ" продать Кавани?

Нападающий "ПСЖ" Неймар требует от клуба выставить на трансфер нападающего Эдинсона Кавани, сообщает Sport.es. По информации источника, нападающий сообщил руководству парижан, что его конфликт с одноклубником нельзя разрешить.

Напомним, конфликт между Неймаром и Кавани произошел во время матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) – уругваец забрал у бразильца мяч перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По информации СМИ, первопричиной конфликта стал денежный бонус за звание лучшего бомбардира чемпионата Франции, установленный руководством "ПСЖ".