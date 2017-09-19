Неймар требует от "ПСЖ" продать Кавани?

Нападающий "ПСЖ" Неймар требует от клуба выставить на трансфер нападающего Эдинсона Кавани, сообщает Sport.es. По информации источника, нападающий сообщил руководству парижан, что его конфликт с одноклубником нельзя разрешить.
Напомним, конфликт между Неймаром и Кавани произошел во время матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) – уругваец забрал у бразильца мяч перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По информации СМИ, первопричиной конфликта стал денежный бонус за звание лучшего бомбардира чемпионата Франции, установленный руководством "ПСЖ".
П_о_в_а_р
Не, ну а чё он мячик не дал...
21:56
shpasic
пусть Неймар сам Кавани выкупит, раз он такой богатый, что за 222 миллиона сам себя выкупает.
21:44
Orakle
Неймар-красавчик. нечего этому уругвайскому полену там делать.
21:38
Очень плохой мальчик
Вышел из тени Месси,но тут же попал в тень Кавани.
20:48
marksan
Бомба быстрого действия из Барселоны?
20:31
shpasic
что этот Неймар себе позволяет?!
20:30
Millwall82
ппц
20:25
Thergothon
гаденький этот Неймар
20:24
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Гноймар.
20:23