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20:00 | Футбол — Франция

Неймар требует от "ПСЖ" продать Кавани?

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Нападающий "ПСЖ" Неймар требует от клуба выставить на трансфер нападающего Эдинсона Кавани, сообщает Sport.es. По информации источника, нападающий сообщил руководству парижан, что его конфликт с одноклубником нельзя разрешить.

Напомним, конфликт между Неймаром и Кавани произошел во время матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) –  уругваец забрал у бразильца мяч перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По информации СМИ, первопричиной конфликта стал денежный бонус за звание лучшего бомбардира чемпионата Франции, установленный руководством "ПСЖ".

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КОММЕНТАРИИ (9)
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П_о_в_а_р

Не, ну а чё он мячик не дал...

21:56

shpasic

пусть Неймар сам Кавани выкупит, раз он такой богатый, что за 222 миллиона сам себя выкупает.

21:44

Orakle

Неймар-красавчик. нечего этому уругвайскому полену там делать.

21:38

Очень плохой мальчик

Вышел из тени Месси,но тут же попал в тень Кавани.

20:48

marksan

Бомба быстрого действия из Барселоны?

20:31

shpasic

что этот Неймар себе позволяет?!

20:30

Millwall82

ппц

20:25

Thergothon

гаденький этот Неймар

20:24

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Гноймар.

20:23