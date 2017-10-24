Неймар: "Спокойно поговорили с президентом "Барселоны"

Нападающий "ПСЖ" Неймар признался, что диалог с президентом своего бывшего клуба "Барселоны" Хосепом Бартомеу на церемонии ФИФА The Best прошел в спокойном ключе. Также он отметил, что не говорил с Лионелем Месси о футболе.

- Я разговаривал с Бартомеу в спокойной манере, - цитирует Goal Неймара. - Месси? Мы не говорили с ним о футболе, только о других вещах. Он мой друг, и где бы мы ни были, мы будем вместе.

Напомним, прошлым летом нападающий Неймар перебрался из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best