Неймар симулировал травму, чтобы не ехать на матч против "Анже"?

Нападающий "ПСЖ" Неймар пропустил матч чемпионата Франции с "Анже" (5:0). Перед этой встречей главный тренер парижан Унаи Эмери отметил, что футболист получил ушиб, из-за которого бразилец останется в Париже.

Как сообщает sportbible.com, бразилец разочарован низким уровнем конкуренции в чемпионате Франции. В связи с этим форвард сборной Бразилии симулировал травму. 5 ноября Неймар отправился в расположение национальной команды, которой предстоят матча против Японии (10 ноября) и Англии (14 ноября).

Напомним, Неймар этим летом перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро. За это время он успел провести 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 2 результативные передачи.