22:19 | Футбол — Франция

Неймар сфотографировался, сидя в одних шортах на снегу

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Нападающий "ПСЖ"  Неймар продемонстрировал в социальных сетях свою закалку. В своем Твиттере бразилец опубликовал фотографию, где он позирует в одних шортах и шапочке, сидя на снегу.

Французские СМИ опасаются, что такая выходка Неймара вызовет критику со стороны медицинского штаба "ПСЖ".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kostyauuvarov

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

22:39

kaduly

Типа готовиться ехать в Россию.

22:35