Неймар сфотографировался, сидя в одних шортах на снегу

Нападающий "ПСЖ" Неймар продемонстрировал в социальных сетях свою закалку. В своем Твиттере бразилец опубликовал фотографию, где он позирует в одних шортах и шапочке, сидя на снегу.
Французские СМИ опасаются, что такая выходка Неймара вызовет критику со стороны медицинского штаба "ПСЖ".
🎄❄️☃️ pic.twitter.com/FStoJmCZxh– Neymar Jr (@neymarjr) 9 февраля 2018 г.
kostyauuvarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
22:39
kaduly
Типа готовиться ехать в Россию.
22:35