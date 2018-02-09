Неймар сфотографировался, сидя в одних шортах на снегу

Нападающий "ПСЖ" Неймар продемонстрировал в социальных сетях свою закалку. В своем Твиттере бразилец опубликовал фотографию, где он позирует в одних шортах и шапочке, сидя на снегу.

Французские СМИ опасаются, что такая выходка Неймара вызовет критику со стороны медицинского штаба "ПСЖ".