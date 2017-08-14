Неймар: "С Кавани и Ди Марией легко играть"

Нападающий "ПСЖ" Неймар, отметившийся голом и голевой передачей в дебютном матче за парижан против "Генгама" (3:0), выразил восхищение новыми партнерами по атаке Эдинсоном Кавани и Анхелем Ди Марией. Также он поделился своими целями на этот сезон.

- Я доволен своей первой игрой, но главное победа, это была хорошая игра, "ПСЖ" забивал голы, - цитирует пресс-служба клуба Неймара. - Мы будем продолжать совершенствоваться, это отличная команда. Моя цель? Всегда важно выигрывать, а также я надеюсь забить много голов, чтобы помочь команде выигрывать больше и больше. Мое взаимопонимание с Кавани? С ним и с Анхелем Ди Марией легко играть. Однако мы будем продолжать совершенствоваться.

Трансляция матча "Генгам" - "ПСЖ"