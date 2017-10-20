Неймар рассказал о своем уходе из "Барселоны" уже на свадьбе Месси

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави рассказал в интервью ВВС о причинах перехода Неймара в "ПСЖ" минувшим летом. Бывший футболист каталонского клуба и сборной Испании сообщил, что говорил с бразильцем на свадьбе Лионеля Месси, и он признался ему, что несчастлив в стане каталонцев. Также Хави признался, что в свое время мог перебраться в "Манчестер Юнайтед".

- Неймар сказал мне, что хотел бы сменить команду, - отметил Хави. - Я спросил, почему, и он ответил, что не чувствует себя счастливым и предпочел бы скорее уйти за новым европейским вызовом и опытом в ПСЖ. В конце я сказал ему: "Если это твое финальное решение, мы должны уважать его". Думаю, с Неймаром и Мбаппе в составе, ПСЖ имеет все шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне".

Как-то раз я общался с представителями английского клуба и братом Сэра Алекса Фергюсона, потому что они хотели видеть меня в составе "МЮ". Но я твердо решил, что хочу остаться в "Барсе". Я всегда мечтал провести там всю свою карьеру, это лучший клуб мира, который я до сих бережно храню в сердце. (Егор БЫЧКОВ)