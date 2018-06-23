Неймар: "Рад, что принял вызов "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар подчеркнул, что не думает об уходе из французской команды. Он отметил, что всем доволен и опроверг слухи о намерении уйти в "Реал".

– Я очень рад, что принял вызов в "ПСЖ", – цитирует официальный сайт парижан Неймара. – Доволен тем, какие трофеи мы выиграли, тем, как мы играли. Рад, что внес свой вклад в успех, хотя в конце сезона случилась травма. Это был в целом хороший сезон, потому что мы выиграли все титулы во Франции. Одного титула не хватило, но постараемся взять его в следующем сезоне.