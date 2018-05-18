Неймар провел одну тренировку с "ПСЖ" и вернулся в Бразилию

Нападающий "ПСЖ" Неймар вернулся в Бразилию, где продолжит восстановление. Бразилец, оправившись от перелома пятой плюсневой правой ноги, вернулся в Париж 4 мая, однако провел всего лишь одну полноценную тренировку с основной группой игроков. Теперь футболист вновь отправился на родину.

"Неймар частично возобновил тренировку команды со своими товарищами по команде. Клуб разрешил игроку отправиться в Бразилию сегодня вечером, чтобы продолжить программу восстановления, заранее запланированную и организованную медицинским персоналом "ПСЖ" и сборной Бразилии", - говорится в сообщении пресс-службы "ПСЖ".