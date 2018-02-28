Неймар пропустит от 6 до 8 недель из-за травмы

Нападающий "ПСЖ" Неймар пропустит от шести до восьми недель из-за травмы, сообщает L'Equipe. Такую информацию французским журналистам предоставил отец игрока.

Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). Игроку диагностировано растяжения связок голеностопа и трещина пятой плюсневой кости. Бразилец не сможет помочь команде в ответном мтаче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала", который состоится 6 марта в Париже.

Напомним, Неймар является самым дорогим футболистом мира. Летом "ПСЖ" отдал за него "Барселоне" 222 миллиона евро. До травмы бразилец провел 29 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 17 голевых передач.