03:00 | Футбол — Франция

Неймар пропустит от 6 до 8 недель из-за травмы

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Нападающий "ПСЖ" Неймар пропустит от шести до восьми недель из-за травмы, сообщает L'Equipe. Такую информацию французским журналистам предоставил отец игрока.

Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). Игроку диагностировано растяжения связок голеностопа и трещина пятой плюсневой кости. Бразилец не сможет помочь команде в ответном мтаче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала", который состоится 6 марта в Париже.

Напомним, Неймар является самым дорогим футболистом мира. Летом "ПСЖ" отдал за него "Барселоне" 222 миллиона евро. До травмы бразилец провел 29 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 17 голевых передач.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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sergey636

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