00:15 | Футбол — Франция

Неймар признан лучшим игроком матча во второй раз подряд


Лучшим игроком заключительного матча 3-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" - "Тулуза" (6:2) был признан нападающий парижан Неймар. 25-летний бразилец записал на свой счет 2 гола и сделал 2 голевые передачи. Этот поединок для него стал вторым в составе парижан. 

Примечателен тот факт, что Неймар был признан лучшим игроком матча также в своей дебютной игре против "Амьена".

Трансляция матча "ПСЖ" - "Тулуза"

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий