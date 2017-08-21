Неймар признан лучшим игроком матча во второй раз подряд

Лучшим игроком заключительного матча 3-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" - "Тулуза" (6:2) был признан нападающий парижан Неймар. 25-летний бразилец записал на свой счет 2 гола и сделал 2 голевые передачи. Этот поединок для него стал вторым в составе парижан.

Примечателен тот факт, что Неймар был признан лучшим игроком матча также в своей дебютной игре против "Амьена".

Трансляция матча "ПСЖ" - "Тулуза"