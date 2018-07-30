Неймар признал, что часто симулировал и пообещал исправиться

Нападающий сборной Бразилии Неймар в эфире Youtube-канала Gillette Brasil сделал обращение, в котором признал, что сильно преувеличивал свою реакцию после нарушений правил со стороны соперников в матчах чемпионата мира-2018.

- Вы можете подумать, что я преувеличиваю, - отметил Неймар. - Иногда я действительно это делаю. Но правда в том, что я на самом деле испытываю боль на поле.



Мне нужно было время, чтобы принять вашу критику. Мне нужно было время, чтобы увидеть себя со стороны и стать другим человеком.



Я упал, но кто не падает, тот не поднимается. Вы можете продолжать бросать в меня камни или уберете их подальше и поможете мне подняться.



Ранее Неймар рассказывал, что после игр ЧМ-2018 он по пять часов вынужден был прикладывать лед на больные места.