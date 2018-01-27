Неймар поздравил Кавани с рекордом

Нападающий "ПСЖ" Неймар поздравил партнера по команде Эдинсона Кавани с обновлением рекорда клуба по количеству голов. В матче 23-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (4:0) 30-летний уругваец забил гол, который стал для него 157-м в составе парижан.

- Великая победа, - написал Неймар. - Поздравляю всех, поздравляю Эди с рекордом, который забил так много голов.

Напомним, предыдущий рекорд "ПСЖ" по количеству голов принадлежал Златану Ибрагимовичу, который в период с 2012 по 2016 год поразил ворота соперников 156 раз.