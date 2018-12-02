Неймар пошутил над Мбаппе, облив его водой

Нападающий "ПСЖ" Неймар пошутил над своим одноклубником Кильяном Мбаппе. Бразилец записывал видео для своего Инстаграма, исполняя песню в бутылку с водой, используя ее как микрофон. Он предложил сделать то же самое Мбаппе, а когда француз начал подпевать, сдавил бутылку, и вода облила Мбаппе.
Напомним, что после 14 туров "ПСЖ" уверенно лидирует в чемпионате Франции, выиграв все матчи с начала сезона.
Aquela trollada no colega 😅 https://t.co/gKgsHYn3g1 pic.twitter.com/HkN88JK1gL– globoesportecom (@globoesportecom) 1 декабря 2018 г.
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