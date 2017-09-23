Неймар получает больше 100 тысяч евро в день и живет в особняке

По информации Der Spiegel, нападающий "ПСЖ" Неймар зарабатывает в месяц больше 3 миллионов евро. Точная сумма – 3 миллиона 69 тысяч 520 евро.
В день бразильский игрок получает больше 100 тысяч евро. Отметим, что 25-летний футболист арендует особняк в 9 километрах от Парижа за 14 тысяч в день.
Неймар перешел в "ПСЖ" летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории. В этом сезоне он провел 6 матчей за клуб во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.
Помощник Президента
Больше 36 миллионов евро в год...однако...
23:04
Berkut-7
у Неймара работодатель целая страна под названием Катар , там столько нефти , что Неймар и за 1 млн в день может снимать замок.
22:57
PvsZ
Не, ну он для этого хотя бы что-то делает. 400 лет назад у них в тех же особняках за счёт простого народа жили родственники всяких людовиков только потому, что они родились в нужной семейке. Прогресс.
22:39
Ya Santey
навальный!! ну ка разоблачи корупционера!
22:33
ki
завидовать не хорошо
22:27