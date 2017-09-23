Неймар получает больше 100 тысяч евро в день и живет в особняке

По информации Der Spiegel, нападающий "ПСЖ" Неймар зарабатывает в месяц больше 3 миллионов евро. Точная сумма – 3 миллиона 69 тысяч 520 евро.

В день бразильский игрок получает больше 100 тысяч евро. Отметим, что 25-летний футболист арендует особняк в 9 километрах от Парижа за 14 тысяч в день.

Неймар перешел в "ПСЖ" летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории. В этом сезоне он провел 6 матчей за клуб во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.