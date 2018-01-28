Неймар - о "Реале": "Меня все устраивает в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар опроверг информацию о возможном переходе в "Реал" во время летнего трансферного окна. По его словам, его все устраивает в Париже.

– Одноклубники меня устраивают, я всем доволен в "ПСЖ", – цитирует Goal Неймара. – Я хорошо играю, у меня неплохая статистика. Я здесь, потому что хочу творить историю. Слухи были всегда. Вокруг меня всегда были спекуляции: это было и во время выступлений за "Сантос", "Барселону". От этого никуда не деться. Все эти слухи значат, что я хороший футболист.