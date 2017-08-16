Неймар нанял личным телохранителем бойца UFC

Нападающий "ПСЖ" Неймар обзавелся личным телохранителем. Как сообщает Bleacher Report, им стал боец UFC Нордин Талеб, который провел 17 поединков по правилам MMA. 36-летний француз победил в 13 из них и потерпел четыре поражения.
Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро. 25-летний бразилец стал самым дорогостоящим игроком в истории. Ранее самым дорогим игроком был полузащитник Поль Погба, который в 2016 году перешел из "Ювентуса" в"Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.
Neymar a choisi comme garde du corps le combattant Algérien 🇩🇿 de l'@ufc Nordine Taleb pic.twitter.com/mYJSUrJwes– les talents funnec (@teamsdzz) 10 августа 2017 г.
баламошка
Бедным барсеножкам теперь даже не навалять Неймару) Горе-то какое)
20:13