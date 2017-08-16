Неймар нанял личным телохранителем бойца UFC

Нападающий "ПСЖ" Неймар обзавелся личным телохранителем. Как сообщает Bleacher Report, им стал боец UFC Нордин Талеб, который провел 17 поединков по правилам MMA. 36-летний француз победил в 13 из них и потерпел четыре поражения.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро. 25-летний бразилец стал самым дорогостоящим игроком в истории. Ранее самым дорогим игроком был полузащитник Поль Погба, который в 2016 году перешел из "Ювентуса" в"Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.