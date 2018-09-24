Неймар наградил игровой майкой прорвавшегося на поле юного фаната

Форвард "ПСЖ" Неймар подарил свою игровую майку юному болельщику, выбежавшему на поле во время матча шестого тура чемпионата Франции с "Ренном" (3:1). Игра прошла 23 сентября в Ренне на стадионе "Роазон Парк".

Когда Неймар уходил на замену, к нему подбежал прорвавшийся с трибун мальчик. Бразилец обнял плачущего ребенка и попросил стюардов не вмешиваться, после чего отдал мальчику свою футболку. Болельщики отреагировали на произошедшее оглушительными аплодисментами.

Neymar gets a lot of stick, but this is so sweet... pic.twitter.com/BnJaoWMcHx – ESPN FC (@ESPNFC) 24 сентября 2018 г.

Роналду снова забил, а Неймар осчастливил ребенка