16:10 | Футбол — Франция

Неймар наградил игровой майкой прорвавшегося на поле юного фаната

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Форвард "ПСЖ" Неймар подарил свою игровую майку юному болельщику, выбежавшему на поле во время матча шестого тура чемпионата Франции с "Ренном" (3:1). Игра прошла 23 сентября в Ренне на стадионе "Роазон Парк".

Когда Неймар уходил на замену, к нему подбежал прорвавшийся с трибун мальчик. Бразилец обнял плачущего ребенка и попросил стюардов не вмешиваться, после чего отдал мальчику свою футболку. Болельщики отреагировали на произошедшее оглушительными аплодисментами. 

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