Неймар наградил игровой майкой прорвавшегося на поле юного фаната

Форвард "ПСЖ" Неймар подарил свою игровую майку юному болельщику, выбежавшему на поле во время матча шестого тура чемпионата Франции с "Ренном" (3:1). Игра прошла 23 сентября в Ренне на стадионе "Роазон Парк".
Когда Неймар уходил на замену, к нему подбежал прорвавшийся с трибун мальчик. Бразилец обнял плачущего ребенка и попросил стюардов не вмешиваться, после чего отдал мальчику свою футболку. Болельщики отреагировали на произошедшее оглушительными аплодисментами.
Neymar gets a lot of stick, but this is so sweet... pic.twitter.com/BnJaoWMcHx– ESPN FC (@ESPNFC) 24 сентября 2018 г.
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