Неймар может пропустить еще один матч чемпионата Франции из-за "Барселоны"

Федерация футбола Франции все еще не получила международный трансферный сертификат нападающего "ПСЖ" Неймара от федерации футбола Испании. Как сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, "Барселона" якобы все еще не дала разрешение на официальное оформление трансфера. По регламенту, у каталонцев есть 15 дней на передачу сертификата. Таким образом, футболист может пропустить матч 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама".

Напомним, на прошлой неделе было объявлено, что контракт Неймара был выкуплен за 222 миллиона евро, а сам бразилец заключил четырехлетнее соглашение с "ПСЖ". В прошедшие выходные перед матчем 1-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Амьеном" состоялась церемония представления новичка.