Неймар: "Конфликт с Кавани? Журналисты придумали много историй"

Нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал о том, что у него нет проблем с Эдинсоном Кавани. Напомним, что между футболистами едва не случилась драка во время и после матча чемпионата Франции с "Лионом" (2:0). Тогда бразильца возмутило, что Кавани не позволил ему пробить пенальти, а сам не смог реализовать одиннадцатиметровый. Французские СМИ сообщали, что отношения между нападающими остаются весьма напряженными.

- Журналисты придумывают очень много лишнего, - цитирует Mundo Deportivo Неймара. - Они сильно преувеличивают, когда говорят о вещах, которых не знают и пытаются залезть в нашу раздевалку, чтобы написать о том, чего не существует.

Пенальти? Мы все решили, но это останется внутри команды.