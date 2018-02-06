Неймар, Кавани и Мбаппе - самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Франции

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции. Лидируют в данном рейтинге нападающие "ПСЖ" Неймар, Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе, которые зарабатывают в месяц 3,067 миллиона евро, 1,54 миллиона евро и 1,5 миллиона евро соответственно.
Полностью первая десятка самых высокооплачиваемых игроков лиги 1 выглядит следующим образом:
1. Неймар ("ПСЖ") - 3,067 миллиона евро
2. Эдинсон Кавани ("ПСЖ") - 1,54
3. Кильян Мбаппе ("ПСЖ") - 1,5
4. Тиагу Силва ("ПСЖ") - 1,33
5-6. Анхель Ди Мария ("ПСЖ") - 1,12
5-6. Маркиньюс ("ПСЖ") - 1,12
7. Тиагу Мотта ("ПСЖ") - 0,87
8. Хавьер Пасторе ("ПСЖ") - 0,77
9. Радамель Фалькао ("Монако") - 0,75
10. Дани Алвес ("ПСЖ") - 0,7
- Неймар Сантос
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Хавьер Пасторе
- Монако
- Дани Алвес
- Тиагу Силва
- Анхель Ди Мария
- Тиагу Мотта
- Радамель Фалькао
- Маркиньюс
- Кильян Мбаппе
баламошка
Нас...ли)
06:11