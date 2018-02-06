Неймар, Кавани и Мбаппе - самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Франции

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции. Лидируют в данном рейтинге нападающие "ПСЖ" Неймар, Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе, которые зарабатывают в месяц 3,067 миллиона евро, 1,54 миллиона евро и 1,5 миллиона евро соответственно.

Полностью первая десятка самых высокооплачиваемых игроков лиги 1 выглядит следующим образом:

1. Неймар ("ПСЖ") - 3,067 миллиона евро

2. Эдинсон Кавани ("ПСЖ") - 1,54

3. Кильян Мбаппе ("ПСЖ") - 1,5

4. Тиагу Силва ("ПСЖ") - 1,33

5-6. Анхель Ди Мария ("ПСЖ") - 1,12

5-6. Маркиньюс ("ПСЖ") - 1,12

7. Тиагу Мотта ("ПСЖ") - 0,87

8. Хавьер Пасторе ("ПСЖ") - 0,77

9. Радамель Фалькао ("Монако") - 0,75

10. Дани Алвес ("ПСЖ") - 0,7