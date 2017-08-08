Неймар и Дани Алвес пытаются убедить Санчеса перейти в "ПСЖ"

Новички "ПСЖ" Неймар и Дани Алвес звонили нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу, пытаясь убедить того перейти во французский клуб, утверждает El Mercurio. Ранее появлялась информация о том, что чилийский форвард хочет уйти из лондонского клуба. Интерес к 28-летнему игроку помимо парижан проявляли "Монако" и "Манчестер Сити".

На прошлой неделе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что Санчес останется в команде, отметив, что такое решение поддержал совет директоров "канониров".

Отметим, что чилиец выступал с Неймаром и Дани Алвесом в "Барселоне" на протяжении сезона-2013/14, после чего перешел в "Арсенал". В составе лондонцев он провел 145 матчей, забив 72 гола. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года.