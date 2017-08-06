00:18 6 августа | Футбол — Франция

Неймар: "Это был особенный день для меня"


Новичок "ПСЖ" Неймар остался доволен игрой своей команды в матче 1-го тура чемпионата Франции против "Амьена" (1:0). Сам бразилец не смог принять участия во встрече, так как лига еще не получила международный трансферный лист игрока, однако перед поединком состоялась церемония представления игрока фанатам.

- Я счастлив быть здесь, - цитирует пресс-служба клуба Неймара. - День был прекрасный, я с нетерпением жду, когда смогу выйти на поле. Мы видели сегодня хорошую игру, но я уверен, что команда будет продолжать совершенствоваться изо дня в день, чтобы выйти на свой лучший уровень как можно скорее. Презентация была очень хорошей, это было замечательно, это был особенный день для меня.

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