Неймар: "Эмери выбрал меня в качестве штатного пенальтиста "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар признался, что главный тренер команды Унаи Эмери назначил его штатным пенальтистом. Ранее между бразильцем и форвардом парижан Эдинсоном Кавани возник конфликт из-за того, что они не могли определиться, кто будет исполнять 11-метровые.

- Тренер выбрал меня в качестве штатного пенальтиста, тут никаких проблем нет, - цитирует AS Неймара. - Всем известно, что тогда произошло в раздевалке. Тренер решил, что я должен взять на себя ответственность за пробитие пенальти.

Я счастлив играть в одной команде со своими друзьями. Я пришел сюда, чтобы творить историю, отдавать все свои силы и забивать голы.