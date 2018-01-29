14:12 | Футбол — Франция

Неймар: "Эмери выбрал меня в качестве штатного пенальтиста "ПСЖ"

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Нападающий "ПСЖ" Неймар  признался, что главный тренер команды Унаи Эмери назначил его штатным пенальтистом. Ранее между бразильцем и форвардом парижан Эдинсоном Кавани возник конфликт из-за того, что они не могли определиться, кто будет исполнять 11-метровые.

- Тренер выбрал меня в качестве штатного пенальтиста, тут никаких проблем нет, - цитирует AS Неймара. - Всем известно, что тогда произошло в раздевалке. Тренер решил, что я должен взять на себя ответственность за пробитие пенальти.

Я счастлив играть в одной команде со своими друзьями. Я пришел сюда, чтобы творить историю, отдавать все свои силы и забивать голы.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Надоело его нытье, вот и назначил. А Кавани попросил уступить этой плаксе.

14:30

Ferdinand2011

"Белое солнце пустыни" Господин назначил меня любимой женой! Умора ))

14:24