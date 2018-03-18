Неймар добивается от "ПСЖ" повышения зарплаты

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар рассчитывает на увеличение зарплаты во французском клубе, сообщает Sunday Times. По информации издания. повыщение дохода является обязательным условием того, что он останется в команде в следующем сезоне.
На данный момент зарплата Неймара, чей контракт с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года, составляет 750 тысяч евро в неделю. Форвард хочет получать 1,13 миллиона евро в неделю. Ранее в СМИ появлялись сообщения о желании Неймара покинуть клуб из Парижа. Нападающий рассчитывает либо на возвращение в "Барселону", либо на переход в "Реал".
В настоящее время форвард находится в Бразилии и восстанавливается после травмы, полученной 25 февраля в матче Кубка Франции против "Марселя" (3:0). Срок восстановления составит от 2,5 до 3 месяцев.
Уйти нельзя остаться. Неймар больше не хочет играть в "ПСЖ" //
"Прощай, Париж". Неймар остался без футбола на три месяца
75serg75
Так им и надо. Называется - купили геморрой себе за 222 ляма.
17:24
кузя23
А с чего ради он требует повышение зарплаты? Он играть станет что ли сильнее? Если да,то почему сейчас так не играет?
16:12
maks55555
redgy-----И сильно ты его жалеешь?
16:09
redgy
жаль чувака, вроде все есть, а хочется еще больше, и так будет всегда..
15:53
Новоуепинни
Шейхи берега с халявным баблом потеряли, должны были предвидеть, что так и будет. Сами приручили. А фраерок тупой, жадность погубит. В Барселоне сжечь чучело на главной площади, он там наф не нужен, без месси он никто. А с месси и дзюба бы феерил
15:35
Berkut-7
Он хочет чистыми 1 130 000 или уже с вычетом налогов?) Потому что во Франции прогрессивная шкала налогов и его зарплаат попадает под 70% налогооблажения , то есть шейхи должны будут ему тогда 2 000 000 ляма в неделю как минимум платить будут, кстати у Ибрагимовича такая ситуация была ему там чистыми платили 25 миллионов в год, и еще налоги там клуб брал на себя миллионов 15 , итого общая зарплата была под 40 миллионов в году Ибры ))
15:20
Player124
Это он видимо так из ПСЖ свалить хочет, мол давайте несусветные бабки, а когда ему фигу покажут обидится и уйдёт:) Коварныо-примитивный план:)
15:04
Zakhary
На месте ПСЖ не стал бы повышать ему з/п и при первой же возможности продать дороже цены приобретения продал бы.
14:59
Friend of Misery
Какой мерзкий игрочишка. "Нет предела неймаровской жадности", как сказал бы Анатолий Бышовец :)
14:49
Andyk1
и ведь шейхи дадут сколько хочет этот бразил)
14:37
Ботаникум
Охреневший "дон-педро" требует "зрЯплату" как у Сечинга!?...Ну и ЗАГРЕБАЛКИ у шайки "неймаров"!!!!!
14:25
EvgV
В Барсе его ждут....р
14:23
HAZELSAMARA
Надо ему вместо повышения ещё что-нибудь сломать.
14:16
Урфин Джюс
Жадность фраера погубит.. однозначно!
13:53
марк де фоссен
Берегов не видит,уж точно.В неделю ему надо больше миллиона! В Евро!))
13:47
kashkovsky2010
Бассейн ПэЖэ и желтые штаны плаксе!
13:40
Rybinsk
Интересно у Неймара есть предел жадности?
13:34
Джин_SM(v3)
Шейхи сами себя в ловушку загнали с этим Неймаром...
13:28