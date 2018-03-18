Неймар добивается от "ПСЖ" повышения зарплаты

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар рассчитывает на увеличение зарплаты во французском клубе, сообщает Sunday Times. По информации издания. повыщение дохода является обязательным условием того, что он останется в команде в следующем сезоне.

На данный момент зарплата Неймара, чей контракт с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года, составляет 750 тысяч евро в неделю. Форвард хочет получать 1,13 миллиона евро в неделю. Ранее в СМИ появлялись сообщения о желании Неймара покинуть клуб из Парижа. Нападающий рассчитывает либо на возвращение в "Барселону", либо на переход в "Реал".

В настоящее время форвард находится в Бразилии и восстанавливается после травмы, полученной 25 февраля в матче Кубка Франции против "Марселя" (3:0). Срок восстановления составит от 2,5 до 3 месяцев.

Уйти нельзя остаться. Неймар больше не хочет играть в "ПСЖ" //

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