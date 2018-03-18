13:24 | Футбол — Франция

Неймар добивается от "ПСЖ" повышения зарплаты

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Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар рассчитывает на увеличение зарплаты во французском клубе, сообщает Sunday Times. По информации издания. повыщение дохода является обязательным условием того, что он останется в команде в следующем сезоне.

На данный момент зарплата Неймара, чей контракт с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года, составляет 750 тысяч евро в неделю. Форвард хочет получать 1,13 миллиона евро в неделю. Ранее в СМИ появлялись сообщения о желании Неймара покинуть клуб из Парижа. Нападающий рассчитывает либо на возвращение в "Барселону", либо на переход в "Реал".

В настоящее время форвард находится в Бразилии и восстанавливается после травмы, полученной 25 февраля в матче Кубка Франции против "Марселя" (3:0). Срок восстановления составит от 2,5 до 3 месяцев.

Уйти нельзя остаться. Неймар больше не хочет играть в "ПСЖ" //
"Прощай, Париж". Неймар остался без футбола на три месяца

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КОММЕНТАРИИ (18)
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75serg75

Так им и надо. Называется - купили геморрой себе за 222 ляма.

17:24

кузя23

А с чего ради он требует повышение зарплаты? Он играть станет что ли сильнее? Если да,то почему сейчас так не играет?

16:12

maks55555

redgy-----И сильно ты его жалеешь?

16:09

redgy

жаль чувака, вроде все есть, а хочется еще больше, и так будет всегда..

15:53

Новоуепинни

Шейхи берега с халявным баблом потеряли, должны были предвидеть, что так и будет. Сами приручили. А фраерок тупой, жадность погубит. В Барселоне сжечь чучело на главной площади, он там наф не нужен, без месси он никто. А с месси и дзюба бы феерил

15:35

Berkut-7

Он хочет чистыми 1 130 000 или уже с вычетом налогов?) Потому что во Франции прогрессивная шкала налогов и его зарплаат попадает под 70% налогооблажения , то есть шейхи должны будут ему тогда 2 000 000 ляма в неделю как минимум платить будут, кстати у Ибрагимовича такая ситуация была ему там чистыми платили 25 миллионов в год, и еще налоги там клуб брал на себя миллионов 15 , итого общая зарплата была под 40 миллионов в году Ибры ))

15:20

Player124

Это он видимо так из ПСЖ свалить хочет, мол давайте несусветные бабки, а когда ему фигу покажут обидится и уйдёт:) Коварныо-примитивный план:)

15:04

Zakhary

На месте ПСЖ не стал бы повышать ему з/п и при первой же возможности продать дороже цены приобретения продал бы.

14:59

Friend of Misery

Какой мерзкий игрочишка. "Нет предела неймаровской жадности", как сказал бы Анатолий Бышовец :)

14:49

Andyk1

и ведь шейхи дадут сколько хочет этот бразил)

14:37

Ботаникум

Охреневший "дон-педро" требует "зрЯплату" как у Сечинга!?...Ну и ЗАГРЕБАЛКИ у шайки "неймаров"!!!!!

14:25

EvgV

В Барсе его ждут....р

14:23

HAZELSAMARA

Надо ему вместо повышения ещё что-нибудь сломать.

14:16

Урфин Джюс

Жадность фраера погубит.. однозначно!

13:53

марк де фоссен

Берегов не видит,уж точно.В неделю ему надо больше миллиона! В Евро!))

13:47

kashkovsky2010

Бассейн ПэЖэ и желтые штаны плаксе!

13:40

Rybinsk

Интересно у Неймара есть предел жадности?

13:34

Джин_SM(v3)

Шейхи сами себя в ловушку загнали с этим Неймаром...

13:28

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