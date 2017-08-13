Неймар дебютирует за "ПСЖ" в матче с "Генгамом"

Стал известен стартовый состав "ПСЖ" на матч 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама". На поле в составе парижской команды дебютирует бразильский нападающий Неймар, недавно купленный за 222 миллиона евро.
Полностью состав выглядит так: Ареола, Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Курзава, Верратти, Мотта, Рабиу, Ди Мария, Кавани, Неймар.
Матч "Генагм" – "ПСЖ" пройдет сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Трансляция матча "Генагм" – "ПСЖ"
LINEUP CONFIRMED: @neymarjr to make his first PSG start tonight vs. @EAGuingamp!!!! #EAGPSG 🔴🔵 pic.twitter.com/hnU5NWKWFR– PSG English (@PSG_English) 13 августа 2017 г.