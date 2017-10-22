Неймар был удален в матче с "Марселем". Видео

Нападающий "ПСЖ" Неймар был удален с поля в матче 10-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (2:1). Игрок получил два пердупреждения - на 85-й и 87-й минутах.

Арбитр встречи показал вторую желтую карточку Неймару после того, как тот свалил на газон Лукаса Окампоса после свистка.