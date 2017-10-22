23:48 22 октября | Футбол — Франция

Неймар был удален в матче с "Марселем". Видео

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Нападающий "ПСЖ" Неймар был удален с поля в матче 10-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (2:1). Игрок получил два пердупреждения - на 85-й и 87-й минутах.

Арбитр встречи показал вторую желтую карточку Неймару после того, как тот свалил на газон Лукаса Окампоса после свистка.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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annenkov.ilya

Просто надо было упасть и не вставать,от боли крчится,подранка из себя изображать,как в барсе это всё время делал! Тогда-бы в большинстве матч до игрывали... )

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