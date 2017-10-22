Неймар был удален в матче с "Марселем". Видео

Нападающий "ПСЖ" Неймар был удален с поля в матче 10-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (2:1). Игрок получил два пердупреждения - на 85-й и 87-й минутах.
Арбитр встречи показал вторую желтую карточку Неймару после того, как тот свалил на газон Лукаса Окампоса после свистка.
Two yellow cards in as many minutes - and Neymar is OFF! pic.twitter.com/fZkKDYYU2Y– Goal (@goal) 22 октября 2017 г.
annenkov.ilya
Просто надо было упасть и не вставать,от боли крчится,подранка из себя изображать,как в барсе это всё время делал! Тогда-бы в большинстве матч до игрывали... )
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