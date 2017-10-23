Неймар: "Болельщики бросали в меня булочки, апельсиновый сок, колу... Мог бы пообедать на поле"

Нападающий "ПСЖ" Неймар отметил, что фанаты "Марселя" активно забрасывали его посторонними предметами во время гостевого матча чемпионата Франции на "Велодроме" в воскресенье. Встреча завершилась со счетом 2:2, а бразилец отметился голом и был удален в конце игры.

– Болельщики бросали в меня все подряд, – цитирует sport.es Неймара. – Я мог бы пообедать прямо на поле. Бросали булочки, апельсиновый сок, колу… Это было слишком. Это не футбол. Так не делается. Это все равно что пойти в ресторан и вонзить в шеф-повара нож и вилку.

Но это меня не вывело из себя. Я сохранял спокойствие. В футболе я видел и худшее. Сам отвечаю за свои ошибки, но я не выходил из себя. Мы были готовы ко всему.

Фанаты "Марселя" забросали Неймара посторонними предметами. Видео