16:48 | Футбол — Франция

Неймар: "Болельщики бросали в меня булочки, апельсиновый сок, колу... Мог бы пообедать на поле"

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Нападающий "ПСЖ" Неймар отметил, что фанаты "Марселя" активно забрасывали его посторонними предметами во время гостевого матча чемпионата Франции на "Велодроме" в воскресенье. Встреча завершилась со счетом 2:2, а бразилец отметился голом и был удален в конце игры.

 
Воскресенье. Марсель. &quot;Марсель&quot; - &quot;ПСЖ&quot; - 2:2. Судья Руди БЮКЕ предъявляет красную карточку НЕЙМАРУ (№10).Неймар удален. Приключения "ПСЖ" в Марселе

– Болельщики бросали в меня все подряд, – цитирует sport.es Неймара. – Я мог бы пообедать прямо на поле. Бросали булочки, апельсиновый сок, колу… Это было слишком. Это не футбол. Так не делается. Это все равно что пойти в ресторан и вонзить в шеф-повара нож и вилку.

Но это меня не вывело из себя. Я сохранял спокойствие. В футболе я видел и худшее. Сам отвечаю за свои ошибки, но я не выходил из себя. Мы были готовы ко всему.

Фанаты "Марселя" забросали Неймара посторонними предметами. Видео

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

мразотный гнеймар.

17:20

Я за ЗОЖ

а банан?

16:56