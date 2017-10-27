Наставник "Ланса" - прессе: "Если вы пришли, чтобы поговорить об арестованном Душе, то я ухожу"

Главный тренер "Ланса" Эрик Сикора был раздражен вопросами журналистов о вратаре команды Николя Душе. Напомним, экс-голкипер "ПСЖ" был арестован за жестокое избиение жены в состоянии алкогольного опьянения.

– Есть некоторые факты, которые были озвучены, – цитирует RTL Сикору. – Я не оправдываю никого, но хочу узнать, что произошло на самом деле. Если это все правда, то дело очень серьезное. Я жду его версии. Мы знаем пока версию только одной из сторон. Он должен сам все сказать. Я не знаю, удивлен ли я. Когда живешь с людьми, удивляться нечему. У меня с Душе никогда не было проблем, но я не знаю, какой он за пределами поля.

Еще вопрос? Если вы пришли поговорить об этом, то я пойду с пресс-конференции. Я вас покину. У меня нет больше никакой информации. Не говорю больше об этом. Хватит.