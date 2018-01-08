Нассер Аль-Хелаифи: "Сейчас Дибала не является целью "ПСЖ"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи сказал, что клуб в данный момент не заинтересован в подписании контракта с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой. Контракт 25-летнего аргентинца с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

– В чемпионате Италии есть много хороших игроков, а не только Дибала, – цитирует La Stampa Аль-Хелаифи. – Если бы мы были заинтересованы в нем, то позвонили бы в офис "Ювентуса". Их президент Аньелли – мой добрый друг. Могу сказать, что сейчас Дибала не является целью "ПСЖ".

Напомним, аргентинец выступает за "старую синьору" с 2015 года. В этом сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 17 мячей и отдав 3 результативные передачи.