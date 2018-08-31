Насер Шадли: "Сделаю все, чтобы помочь "Монако" добиться своих целей"

Новичок "Монако" Насер Шадли намерен помочь клубу добиться своих целей. 29-летний бельгиец подписал контракт на три года.
- Счастлив присоединиться к "Монако", это сильный клуб, который играет в Лиге чемпионов, - цитирует пресс-служба клуба Шадли. - Результаты последних лет подтверждают амбиции клуба и его силу. Я сделаю все, чтобы помочь "Монако" добиться своих целей и больших побед.
🎬 Cible en approche... ÉPISODE 2#UniqueForever pic.twitter.com/CRbFdElNnO– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 30 августа 2018 г.
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http://www.asmonaco.com/ru/article/naser-shadli-v-monako-12405.html