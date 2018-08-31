00:51 | Футбол — Франция

Насер Шадли: "Сделаю все, чтобы помочь "Монако" добиться своих целей"


Новичок "Монако" Насер Шадли​ намерен помочь клубу добиться своих целей. 29-летний бельгиец подписал контракт на три года.

- Счастлив присоединиться к "Монако", это сильный клуб, который играет в Лиге чемпионов, - цитирует пресс-служба клуба Шадли. - Результаты последних лет подтверждают амбиции клуба и его силу. Я сделаю все, чтобы помочь "Монако" добиться своих целей и больших побед.

 

Дополнительная информация

http://www.asmonaco.com/ru/article/naser-shadli-v-monako-12405.html

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