Насер Шадли: "Сделаю все, чтобы помочь "Монако" добиться своих целей"

Новичок "Монако" Насер Шадли​ намерен помочь клубу добиться своих целей. 29-летний бельгиец подписал контракт на три года.

- Счастлив присоединиться к "Монако", это сильный клуб, который играет в Лиге чемпионов, - цитирует пресс-служба клуба Шадли. - Результаты последних лет подтверждают амбиции клуба и его силу. Я сделаю все, чтобы помочь "Монако" добиться своих целей и больших побед.